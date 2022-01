La-Roche-sur-Yon : un nouveau quartier du groupe Duret sortira de terre d’ici à 2027

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le groupe Duret vient de présenter son nouveau quartier comprenant 550 logements et 5 000 m² de bureaux à La-Roche-sur-Yon

L’acquisition du site de l’ancien lycée Saint-Louis dans le quartier des Terres-Noires à La-Roche-sur-Yon (Vendée) permettra au groupe Duret de concrétiser son projet Eclosia Parc. Ce nouveau quartier, composé de 550 logements écologiques et de 5 000 m² de bureaux, sera construit sur un terrain de jeu de 6 ha dont la moitié sera réservée aux espaces verts. Ces derniers comprendront une esplanade de 3 000 m² préservée de tous véhicules et de toutes nuisances sonores. Le chantier réutilisera des matériaux issus de la démolition pour construire les nouveaux logements. Par exemple, la structure Eiffel en chêne de l’ancien lycée permettra de charpenter le tiers lieu de 1 200 m² ouvert aux ateliers et aux associations du voisinage.

L’entreprise K-Line s’occupera de la reprise et de la transformation des menuiseries métalliques pour qu’elles puissent être réutilisées. L’installation des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, tous interconnectés, permettra aussi de répondre aux besoins en électricité de cet écoquartier. L’utilisation de la géothermie pour le chauffage complétera cette initiative. La livraison de ce gros chantier du groupe Duret est programmée en 2027.