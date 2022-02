La Roche-sur-Yon : travaux d’extension et de modernisation du lycée Notre-Dame du Roc

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Neuf millions d’euros sont alloués au projet de restauration du lycée Notre-Dame du Roc.

Le chantier de réhabilitation et d’extension du lycée Notre-Dame du Roc, situé à La Roche-sur-Yon (Vendée), débutera en 2022. D’ici à septembre prochain, l’établissement, ouvert en 1968, se présentera sous un nouvel aspect. Ce projet, imaginé par le cabinet d’architectes Pelleau et associés, a pour objectif d’agrandir les trois pôles du site : le lycée, la partie administrative et le campus. Au total, 2 200 m² supplémentaires vont être créés, et 2 100 m² modernisés. Rappelons que cette opération, chiffrée à 9 millions d’euros, a pour but d’améliorer le confort des élèves, des enseignants et du personnel. Une quinzaine d’entreprises vendéennes ont été retenues pour assurer les travaux.

Le chantier portera, entre autres, sur l’aménagement d’un préau sur la face avant du lycée, et sur la création d’un cheminement piéton depuis l’entrée jusqu’au nouveau hall d’accueil. L’opération inclura aussi l’aménagement d’une salle des professeurs, d’une agora et d’une cour dotée d’un espace paysager. Toute la partie administrative (les bureaux du secrétariat, de l’accueil et de la comptabilité) sera installée dans des locaux neufs. L’ensemble de ces travaux devrait prendre fin en septembre 2022. Pour le campus, la construction d’un bâtiment neuf, réparti sur deux étages, est envisagée. Cinq salles supplémentaires ainsi qu’une cafétéria y seront aménagées. Cette phase prendra fin d’ici à la rentrée 2023.