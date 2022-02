La Roche-sur-Yon : SNCF Réseau construit deux nouveaux bâtiments pour ses salariés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les deux bâtiments de SNCF Réseau, en cours d’aménagement à La Roche-sur-Yon, seront livrés d’ici l’été prochain.

SNCF Réseau lance la construction de deux bâtiments sur le boulevard du Maréchal-Leclerc à La Roche-sur-Yon (Vendée). Les nouvelles infrastructures, qui abriteront des bureaux et des ateliers, prendront place sur une parcelle de 7 300 m². À l’issue du chantier, prévue pour septembre 2022, les ouvriers et les personnels administratifs de ce spécialiste de l’entretien des voies ferrées intégreront les lieux. Notons que ce projet, chiffré à 3 millions d’euros, a pour objectif de regrouper les salariés des unités de La Roche-sur-Yon et de ses alentours, sur un même site.

Le projet, conçu par le cabinet d’architecture Tholia, prévoit l’aménagement de deux pôles pour une superficie totale de 1 343 m² de construction. Le premier bâtiment abritera des bureaux sur 763 m² et accueillera le personnel administratif et d’encadrement. Le second bâtiment de 580 m² sera dédié aux ateliers. L’opération inclut, en outre, l’aménagement de 44 places de stationnement, dont trois dédiées aux personnes en situation de handicap et deux pour les véhicules électriques. S’y ajouteront un local technique et un garage à vélos de 65 m².