La Roche-sur-Yon : le pont Solférino remis à neuf

Quatre mois de travaux ont été nécessaires pour redonner vie au pont Solférino, traversant l’Yon.

Le pont Solférino, situé à La Roche-sur-Yon (Vendée), en bas de la rue d’Ecquebouille, a fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation depuis mai dernier. Le chantier, achevé en septembre 2021, a consisté entre autres à élargir les trottoirs pour favoriser l’accès piéton, et à renforcer les poutres métalliques et les voûtes en brique existantes. L’opération a également concerné la reprise de l’étanchéité, la réfection de l’éclairage, ainsi que le rétrécissement des voies de circulation au niveau de l’ouvrage. Datant de 1874, ce qui en fait l’un des plus anciens de La Roche-sur-Yon, ce pont est désormais plus moderne, mais ne perd pas en originalité puisqu’il conserve sa structure et son charme d’antan.

Même si les travaux sont déjà achevés, le pont Solférino ne sera pas tout de suite opérationnel. Il sera praticable d’ici la fin du mois de novembre 2021, lorsque les travaux d’assainissement et d’aménagement de voirie au niveau de la rue d’Ecquebouille seront terminés.