La Roche-sur-Yon : le collège public Renoir va être complètement reconstruit

La réhabilitation du collège public Renoir de La Roche-sur-Yon a été annoncée. Il sera entièrement reconstruit.

Le lundi 20 septembre 2021, assisté par Arnaud Charpentier, le président de la commission Collèges, et des conseillers départementaux, le président du conseil départemental, Alain Leboeuf, a proposé de reconstruire le collège public Renoir de La Roche-sur-Yon (Vendée). L’objectif de ce projet est de rendre l’établissement plus performant et plus fonctionnel. En effet, ce bâtiment, qui a été construit dans les années 1980, est devenu vétuste. De plus, il a été construit pour recevoir 600 élèves. Or il en accueille aujourd’hui 700.

Les travaux consisteront à refaire le collège public Renoir pour disposer d’un établissement plus moderne. Entre autres, les salles et les couloirs devront être rénovés. À terme, le collège devrait répondre à l’augmentation des effectifs actuels, avec une capacité de 800 élèves. Il sera plus adapté aux élèves en situation de handicap, avec la création d’une section Ulis ou Unités localisées pour l'inclusion scolaire. Les conditions de circulation des personnes à mobilité réduite seront également améliorées. Le coût total du projet est évalué à 22 M€.