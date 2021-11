La Roche-sur-Yon : le collège Les Gondoliers est complètement rénové

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

À La Roche-sur-Yon, les travaux d’agrandissement et de modernisation du collège Les Gondoliers sont achevés. Le coût total du chantier s’élève à 10 M€.

Ayant débuté en début d’année 2019, le chantier de rénovation du collège Les Gondoliers situé rue Champlain à La Roche-sur-Yon (Vendée) a pris fin. Inauguré le 24 septembre 2021, l’établissement est implanté sur une superficie de 11 113 m², soit 2 865 m² d’espace éducatif supplémentaire. Pour cette année scolaire 2021-2022, il accueille environ 35 902 collégiens.

Les travaux d’agrandissement menés ont permis l’édification d’un nouveau complexe construit sur trois niveaux. Le rez-de-chaussée abrite deux salles d’études et des salles d’enseignement spécialisé. Le premier étage comprend le pôle administratif, le pôle enseignement et le centre de documentation et d’information, les salles de sciences étant aménagées au deuxième étage. Un nouvel externat a également été créé. Il rassemble le nouvel accueil du collège, le pôle santé, les salles multimédias et les salles de cours banalisées (non spécialisées). L’ensemble est bâti sur le principe de l’économie d’énergie, incluant notamment l’intégration de luminaires LED, le renforcement de l’isolation des toitures et des murs, ainsi que la mise en place d’une surface importante de vitrage côté sud.

Le coût total de la rénovation, estimé à 10 M€, a été pris en charge par le Département de la Vendée. Il a bénéficié d’une subvention d’environ 648 k€ de la part du Fonds européen de développement régional pour les travaux de rénovation énergétique.