La Roche-sur-Yon : le cinéma Concorde doit ouvrir fin 2023

La construction du nouveau cinéma sur le « carré Napoléon » s’étalera jusqu’en 2023.

La ville de La Roche-sur-Yon (Vendée) comptera un nouveau cinéma, baptisé Concorde, d’ici la fin de l’année 2023. Le complexe est notamment en cours de construction entre la rue Foch et la place Napoléon. Il fait partie des équipements intégrant le nouveau pôle de loisirs, de commerce et de logements baptisé Carré Napoléon.



L’établissement comptera quatre salles de projection. La salle principale disposera de 213 places et sera équipée d’un écran de 12 m ainsi que d’un système de sonorisation atmosphérique. Les trois autres seront dotées d’un écran de 8 m, avec des capacités d’accueil de 89, 64 et 53 places.



La réalisation de ce complexe cinématographique doit apporter plus d’animation sur la place Napoléon durant les nuits et les week-ends, dans le cadre de la revitalisation du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Pour son exploitant, l’Établissement public de coopération culturelle cinématographique yonnais, l’objectif serait d’atteindre les 100 000 entrées par an.