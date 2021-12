La Roche-sur-Yon : inauguration du nouveau bloc opératoire de la clinique Saint-Charles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Equipement sanitaire Supprimer Valider Valider

Inauguré récemment, le nouveau bloc opératoire de la clinique Saint-Charles propose une douzaine de salles d’opération.

Le nouveau bloc opératoire de la clinique Saint-Charles de La Roche-sur-Yon (Vendée) a été inauguré le mardi 23 novembre 2021. Il compte 12 salles d’opération, avec des capacités évolutives. L’infrastructure a été équipée des derniers standards organisationnels et fonctionnels afin d’assurer une prise en charge sécurisée des patients et un exercice adapté aux professionnels. Elle propose, entre autres, un système de ventilation performant et une circulation fluide entre les salles.

Une enveloppe de 15 M€ a été engagée dans l’aménagement de ce bloc. Ce coût a été en partie financé par ICADE Santé, qui investit dans les murs des cliniques et des EHPAD, et par le groupe Sisio (anciennement 3H), auquel appartient la clinique. Cette dernière y a aussi injecté des fonds propres. L’aménagement s’inscrit dans le cadre du projet d’extension et de restructuration de la clinique créée en 1909. La première phase du projet a porté sur la construction du bloc, mis en service le lundi 29 novembre 2021. La prochaine phase de l’opération concerne le service de chirurgie ambulatoire, qui sera livré en 2022.