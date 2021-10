Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La Roche-sur-Yon : des travaux sont en cours sous le giratoire Napoléon-Vendée

Commencés en 2018, les travaux du contournement nord de La Roche-sur-Yon ont entamé leur phase finale. Le vendredi 8 octobre dernier, le président du conseil départemental de la Vendée, Alain Lebœuf, a lancé officiellement le chantier de la percée sous le giratoire Napoléon-Vendée. Les engins de chantier sont à l’œuvre pour déniveler le giratoire au niveau de La Courtaisière et aménager un rond-point provisoire afin de maintenir la circulation pendant toute la durée des travaux. L’objectif principal est de désengorger l’axe routier le plus fréquenté du département, situé sur un emplacement stratégique entre les giratoires Bernard-Palissy et Napoléon-Vendée.

L’actuelle chaussée du rond-point sera soutenue par deux ouvrages mesurant chacun 23,8 m de long, 13,8 m de large et 5,41 m de hauteur. Ces derniers seront construits à l’ouest en direction du giratoire Bernard-Palissy, et à l’est en direction de Bournezeau. Près de 120 000 m3 de matériaux vont ensuite être excavés sous le giratoire afin de faire passer la 2 x 2 voies sous l’anneau et ses bretelles qui desservent le centre-ville de La Roche-sur-Yon et La Ferrière (Vendée). Puis viendront les travaux de finition de la chaussée avec la reprise des enrobés, des trottoirs et des îlots, et la plantation d’arbres pour préserver la biodiversité du lieu. L’aménagement de ce giratoire Napoléon-Vendée devrait prendre fin en 2023, et nécessitera au total 16 000 m3 d’enrobés, 2 290 m3 de béton et 209 tonnes d’acier, pour un montant de 9 M€.