La révision des prix par temps de crise

Les difficultés économiques et d'approvisionnement en matériaux résultant de la crise sanitaire puis de la guerre en Ukraine remettent les clauses de révision de prix sur le devant de la scène. Alors que les injonctions à systématiser ces stipulations dans les futurs contrats se multiplient, la question de la légalité (ou non) de leur introduction dans les marchés en cours fait débat. Et la nécessité de revoir les pratiques, voire la composition des index utilisés dans les formules de révision, se manifeste au grand jour. Etat des lieux et conseils pratiques.