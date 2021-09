La restauration des communs du domaine de Vert-Mont : un projet soutenu par la Mission Bern

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Réhabilitation d'ouvrage Supprimer Valider Valider

La Mission Stéphane Bern participera au financement des travaux de réhabilitation des communs du domaine de Vert-Mont.

La Mission Patrimoine, portée par Stéphane Bern, soutient la réalisation de cent projets dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine. Dans le département des Hauts-de-Seine, un seul a été retenu. Il s’agit de la restauration des communs du domaine de Vert-Mont de Rueil-Malmaison.

Le début des travaux est prévu pour le premier semestre 2022. Ils consisteront en la remise en état des communs, notamment la mise hors d’eau et d’air de l’orangerie, des écuries et du pavillon du cocher. L’intérieur de l’orangerie sera également restauré afin d’ouvrir le lieu au public.

Rappelons que, depuis 1992, le domaine de Vert-Mont, fondé en 1855, est devenu propriété de la Fondation Tuck. Grâce à ce projet de réhabilitation, cette fondation, chargée de développer la coopération internationale en matière d’enseignement et de recherche dans les secteurs de l’énergie et du développement durable, pourra accueillir en résidence, à l’occasion des formations, les étudiants et les chercheurs. Elle pourra également recevoir du public lors des diverses manifestations.