La résidence étudiante de demain s’invente dans les Haut-de-France

Comment mettre à disposition des étudiants des logements adaptés et bon marché ? Le bailleur social Clésence s’est associé avec l’école d’ingénieur Centrale Lille pour chercher des solutions à cette difficile équation. Cette collaboration est renforcée par la formation des équipes techniques de Clésence à l’innovation et à la construction de demain. Ce cycle qui débutera en mars 2021 a en ligne de mire la création d’un programme de recherche commun dédié aux logements adaptés à des publics spécifiques (étudiants, personnes âgées ou en situation de handicap, etc.)