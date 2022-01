La REP Bâtiment en vigueur depuis le 1er janvier attend maintenant ses premiers éco-organismes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée REP BTP Supprimer France Supprimer Réglementation Supprimer Industrie Supprimer Recyclage Supprimer Déchets de chantier Supprimer Déchets Supprimer Loi économie circulaire Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Le décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 qui définit les obligations des metteurs sur le marché de produits de construction a été publié au "Journal officiel" du 1er janvier 2022.

On l'attendait sans vraiment l'attendre : le fameux décret d'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire mettant en place la responsabilité élargie des producteurs de déchets du bâtiment a en effet été publié au "Journal officiel" du 1er janvier.

Depuis cette date donc, les "metteurs sur le marché" national de matériaux et de produits de construction sont tenus de pourvoir à la reprise gratuite et au traitement des déchets qui sont issus de ces produits lorsqu'ils sont collectés séparément.

Mais ils ne pourront le faire que via un (ou des) éco-organisme dont l'agrément n'interviendra qu'à l'issue d'une concertation (lancée fin novembre 2021) sur leur cahier des charges, et après des conventionnements avec les collectivités et acteurs privés de la gestion des déchets de construction, afin de pouvoir enclencher au plus tard le 1er janvier 2023 les soutiens financiers.

"Les dispositions relatives à l'obligation de reprise des déchets du bâtiment par les distributeurs à destination des professionnels qui sont en vigueur à la date de publication du présent décret restent en vigueur jusqu'à ce qu'au moins un éco-organisme soit agréé", est-il en effet précisé dans la notice du décret.

Dans le détail, l'article 1er du décret définit les matériaux concernés par la REP (voir encadré) et ceux qui en sont exclus (terres excavées, outils et équipements techniques industriels, installations nucléaires de base, monuments funéraires) ; définit la "collecte séparée" (matériaux triés) et les conditions de reprise gratuite des déchets ; et les obligations des éco-organismes en termes d'organisation et de financement de la collecte (maillage).

[...]