La réouverture de l’Opéra Grand Avignon est prévue le 29 janvier 2021

L’Opéra Grand Avignon retrouvera son public fin janvier 2021.

La dernière phase des travaux de réhabilitation de l’Opéra Grand Avignon (Vaucluse) a débuté depuis le 27 octobre dernier. Elle comprend la construction d’un accès pour le personnel, les livreurs et les artistes. À l’intérieur, le chantier prévoit la pose des fauteuils et des éclairages ainsi que l’installation de moquettes dans les escaliers, les coursives et les couloirs. Après la réhabilitation, l’opéra comptera 950 places assises avec un accès pour les personnes à mobilité réduite.

Derrière l’opéra, le bâtiment annexe connaîtra un réaménagement pour accueillir les bureaux de l’administration et du personnel. La climatisation et le système de traitement d’air des locaux font également l’objet d’une modernisation.

Les commissions d’accessibilité, de sécurité incendie et d’Études de Sécurité et Sûreté Publique (ESSP) procéderont à la vérification finale des travaux au mois de janvier. Cette démarche consiste à contrôler la conformité des lieux par rapport à son permis de construire. Leur aval est indispensable pour la réouverture de l’opéra prévue le 29 janvier 2021. À noter que l’architecte responsable de l’opération est l’agence DE-SO à Paris.