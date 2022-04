La rénovation énergétique, un défi collectif pour les prochaines décennies

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Valider Valider

Canicules, incendies, sécheresse, inondations, etc. les manifestations du dérèglement climatique sont de plus en plus visibles chaque année. Conscients de l'urgence à agir, les gouvernements tant français qu'européens ont pris des engagements pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. À côté d'autres secteurs, la capacité d'action de la filière du bâtiment est considérable. L'une des actions concrètes est de rénover massivement le parc construit. C'est un passage obligé pour décarboner notre économie et lutter contre la précarité énergétique.

Les effets du dérèglement climatique se font de plus en plus présents. Nombreux sont aussi les grands témoins et [...]