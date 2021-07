La rénovation du collège Molière va commencer à Chennevières-sur-Marne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le Département du Val-de-Marne lancera, cet été, la réhabilitation du collège Molière de Chennevières-sur-Marne.

Afin d’offrir aux élèves de bonnes conditions de scolarité et d’apprentissage, le conseil départemental du Val-de-Marne s’est engagé à rénover le collège Molière, rue Aristide-Briand, à Chennevières-sur-Marne. Le chantier se déroulera en plusieurs phases, tout en assurant la continuité des enseignements. Pour commencer, six salles de classe provisoires vont être construites à l’arrière du collège, permettant de libérer les bâtiments à rénover. Elles seront fonctionnelles dès la rentrée scolaire, prévue le 1er septembre 2021.

L’opération de rénovation du collège Molière de Chennevières-sur-Marne consiste en la remise à neuf des bâtiments 1, 2 et 3, ainsi que d’une partie du bâtiment 4. Le réaménagement intérieur, la rénovation des façades, ainsi que la mise aux normes de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sont au programme. Une attention particulière sera portée sur l’isolation. Il s’agira de remplacer les menuiseries, d’installer un doublage extérieur et de refaire la toiture. Une ventilation double flux sera mise en place pour réduire jusqu’à 50 % la facture de chauffage des bâtiments, et pour assurer le renouvellement permanent de l’air à l’intérieur des salles de classe. Le coût total de l’opération s’élève à 15 M€, financé par le conseil départemental du Val-de-Marne.