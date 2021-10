La rénovation de la coupole des Galeries Lafayette comme si vous y étiez

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantiers Supprimer timelapse Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

Revivez en accéléré le chantier de rénovation de la coupole des Galeries Lafayette capturé par Devisubox.

Pendant plus d’un an les boîtiers timelapse de Devisubox ont capturé la rénovation inédite de la coupole de l’un des plus emblématiques grands magasins de Paris, les Galeries Lafayette.

Les 10 faisceaux, 1900 vitraux et 1440 verres opalescents de cette immense fleur emblème de l’Art Nouveau, ont été restaurés, nettoyés puis remontés. Un travail réalisé principalement de nuit pour assurer le bon fonctionnement du magasin.

La coupole a également été modernisée avec l’ajout d’éclairages led, des dispositifs d’éclairage programmables et des points de levage motorisés permettant d’explorer la dimension scénographique du lieu.

Ce chantier porté par le Groupe Galeries Lafayette et dirigé par le cabinet Perrot & Richard Architectes, aura mobilisé pas moins de 45 entreprises dont des spécialistes capables de mettre en œuvre des techniques anciennes pour la restauration des 1300m² de vitraux.