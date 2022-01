La réhabilitation de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais prendra fin en 2025

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le projet de rénovation de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais s’élève à 16 millions d’euros, dont une partie est financée par le plan de Relance.

Cette année est le début d’une importante rénovation pour la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (Oise). Avec une livraison attendue en 2025, la durée prévisionnelle des travaux est de trois ans. Le mardi 21 décembre 2021, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a profité de son passage dans la commune pour visiter cet édifice. Ce fut l’occasion pour Régis Martin, l’architecte en chef des Monuments historiques, de détailler le plan de réhabilitation adopté pour ce site.

Le projet prévoit ainsi d’enlever les étais qui soutiennent les bras du transept, et les contreforts de bois qui renforcent l’entrée du déambulatoire nord. Il s’agit de l’une des plus grandes priorités de cette opération estimée à 16 millions d’euros, bénéficiant d’une aide de 3,150 millions d’euros allouée dans le cadre du plan de Relance. Toutefois, avant de retirer ces supports, le chantier portera sur la réfection du toit et de ses ornements. Rappelons que ces étais, dont l’installation en 1992 devait être « temporaire », sont en place depuis presque 30 ans. « Un décor vétuste », selon les mots de Régis Martin