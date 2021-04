La réglementation RE 2020 et la promotion immobilière

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour un meilleur respect de l’environnement, une nouvelle réglementation va être instaurée pour les constructions neuves. La RE 2020 introduira des normes strictes à suivre pour les promoteurs immobiliers. Le point complet sur la future législation pratiquée.

Diminuer l’empreinte carbone des bâtiments

Cette nouvelle réglementation environnementale (RE) propose un ensemble de règles concernant la construction des programmes immobiliers neufs en France. L’objectif est ici de protéger l’environnement avec un ensemble de mesures prenant sens dans le cadre de la transition énergétique entamée depuis 2015. Le principe est donc de favoriser la création de logements émettant le moins possible de gaz à effet de serre. On parle de bâtiments à énergie positive (Bepos) pour désigner ces constructions plus soucieuses de l’environnement. Un nouveau label, dit E+C- (pour « énergie positive » et « réduction carbone »), sera mis en place afin de récompenser les constructions exemplaires.

Toutefois, pas de panique : les constructeurs et les acheteurs ne sont pas tenus de respecter dans l’immédiat ces nouvelles normes. La loi RE 2020 n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2022, et ce de manière progressive selon les types de logement. Un calendrier de mise en application allant jusqu’à 2030 sera fixé pour plus de clarté. Pour tout achat dans le neuf à l’aune de cette nouvelle législation, il est possible de passer par un professionnel reconnu comme le promoteur Marignan Immobilier pour un accompagnement personnalisé.

La fin du gaz pour les programmes neufs

L’un des principaux enjeux de cette nouvelle réglementation est d’atteindre à terme la neutralité carbone dans les habitations individuelles. Pour cela, les constructions neuves devront abandonner peu à peu le recours au gaz en tant que système de chauffage, jugé trop polluant. Les particuliers devront se tourner alors vers des systèmes écologiques, comme les granulés bois, pour des émissions de gaz à effet de serre fortement réduites. La RE 2020 souhaite une avancée nette sur ce point en interdisant le chauffage au gaz dans l’ensemble des constructions neuves à partir de 2024. Pour une approche plus écologique, le chauffage au gaz gagnera à être remplacé par des solutions innovantes comme les pompes à chaleur, les systèmes hybrides et le chauffage via la production d’électricité photovoltaïque.

Les matériaux biosourcés mis en avant

Avec la RE 2020, les matières écologiques sont favorisées à travers le calcul du cycle de vie des matériaux. Des isolants comme le chanvre, la cellulose, le liège et les fibres de bois devront être retenus en priorité. Les structures en bois (parquet, lambris, bardages) seront à préférer au béton et à l’acier parmi les matériaux utilisés par les professionnels de la construction. L’objectif sera de diminuer progressivement les émissions de carbone au niveau des bâtiments, pour atteindre une baisse comprise entre 30 et 40 % à l’horizon 2030 par rapport à aujourd’hui. Les maisons individuelles seront les premières à devoir adopter cette tendance, suivies par les habitats collectifs et le secteur tertiaire. La RE 2020 va aussi introduire la notion de confort d’été dans la construction des bâtiments. Le besoin en rafraîchissement sera évalué par un nouvel indicateur en degré par heure pour favoriser la ventilation dans les logements.

La RE 2020 poursuit ainsi un double objectif de performance énergétique et d’exemplarité environnementale pour toutes les futures constructions. Limitant l’empreinte carbone en immobilier neuf, cette nouvelle norme va cependant demander un surcoût d’environ 10 % par rapport à la législation actuelle.

