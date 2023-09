La réglementation du bâtiment expliquée en vidéo sur Batireglo

Trop vaste, changeante, peu claire et chronophage, la réglementation technique du bâtiment est souvent mal maîtrisée par les professionnels qui n'ont pas le temps de se l'approprier. C'est à partir de ce constat que le contrôleur technique Jérémy Carrara a décidé de la rendre plus accessible grâce à une approche novatrice. Il a créé une plate-forme en ligne, batireglo.fr, qui a pour originalité de faciliter la compréhension des textes réglementaires grâce au format vidéo.

Approche ludique et échanges entre professionnels

Batireglo se compose de trois grandes sections : une partie réglementaire - articulée autour de la sécurité incendie, l'accessibilité PMR, l'acoustique, la thermique et le risque de chute - regroupant l'essentiel des textes en vidéo (avec images issues de documents officiels et liens hypertextes renvoyant vers les versions écrites), un forum d'échanges de connaissances (avec conseils, retours d'expériences, solutions à divers problèmes), et, enfin, une partie ludique avec des quiz permettant d'obtenir des certificats, qui pourraient devenir des prérequis exigés par les maîtres d'ouvrage.

Officiellement lancée en mai 2023, la plate-forme est pour l'instant uniquement consacrée à l'habitation. Les parties destinées aux établissements soumis au Code du travail et aux ERP sont en cours de développement.