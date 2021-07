La Région Île-de-France participe au financement de la transformation du Val Fourré à Mantes-la-Jolie.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le projet de renouvellement du Val Fourré bénéficie d’une subvention de 4 M€ de la Région Île-de-France. La convention a été signée le vendredi 9 juillet dernier.

Une nouvelle étape de la rénovation du Val Fourré, quartier de Mantes-la-Jolie (Yvelines), s’ouvre aujourd’hui avec le lancement des travaux dans le cadre du dispositif « Quartiers innovants et écologiques » porté par la Région Île-de-France. En effet, la transformation de ce quartier va connaître son acte 2 après le lancement du programme de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), il y a quelques années. Au total, un budget de 400 M€ sera investi par l’État, la Région et la Ville de Mantes-la-Jolie pour donner un nouveau visage à ce quartier du Val Fourré.

Le conseil régional apporte son soutien à hauteur de 4 M€ pour financer différents types d’opérations dans les secteurs cœur et sud du Val Fourré. Il s’agit, entre autres, de la rénovation de l’École Rouge & Bleu de la Fondation Paris Saint-Germain (285 k€), de l’aménagement du mail Lopez (1,3 M€) et celui du mail Ronsard (1,2 M€), de la réfection des rues Nungesser et Coli, ainsi que des rues Marcel-Doret et du Docteur-Bretonneau (1,2 M€). Par ailleurs, le programme de renouvellement urbain inclut la création de 500 nouveaux logements, de 5 000 m2 d’espaces verts et de voies de bus, ainsi que la requalification de 20 000 m2 d’espaces publics.