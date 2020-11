La réforme des APL rapportera deux fois moins que prévu à l'Etat

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer APL Supprimer Emmanuelle Wargon Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec la crise et la baisse de revenus des ménages, la réforme des "APL en temps réel", qui entrera en vigueur au 1er janvier 2021, génèrera entre 500 et 700 M € de revenus en moins pour l'Etat.

Après plusieurs reports, l'entrée en vigueur de la réforme des APL approche à grands pas. Au 1er janvier 2021, le montant des aides au logement sera calculé en fonction des revenus actuels du bénéficiaire et non plus de ceux engrangés deux ans plus tôt. Un changement bienvenu pour les ménages, nombreux à avoir vu leurs revenus diminuer en cette période de crise sanitaire et économique, laquelle entraîne une chute du PIB de plus de 10 %.

"Un nombre important de ménages verront leurs aides augmenter", a annoncé la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, le 20 novembre 2020, lors d'une conférence sur cette réforme.

500 à 700 millions d'euros en moins dans les caisses de l'Etat

Moins bonne nouvelle en revanche pour le gouvernement : avec le versement des aides en temps réel, ce dernier prévoyait à l'origine une réduction du montant global des APL, tablant sur une augmentation des revenus moyens des ménages. "La réforme devait permettre d'économiser 1,2 milliard d'euros d'argent public. Dans le budget actuel, le chiffre est entre 500 et 700 millions d'euros", a admis Emmanuelle Wargon, ministre déléguée en charge du logement.

La ministre a toutefois prévenu que cette estimation était encore très incertaine car il est particulièrement difficile de calculer précisément le nombre de foyers qui verront leur aide augmenter.

