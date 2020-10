La reconversion de l’immeuble de la Caisse d’Allocations Familiales de Cergy débutera fin 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux de transformation Supprimer Demathieu Bard Immobilier Supprimer Valider Valider

Les travaux pour la transformation de la CAF de Cergy dans le Val-d’Oise vont débuter fin 2020.

La reconversion de l’immeuble de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Cergy (Val-d’Oise) s’insère dans le cadre du projet Grand Centre Cœur d’agglo. Ce projet de transformation débutera fin 2020, après le déménagement des salariés de la CAF dans les bureaux du Verger. L’immeuble reconverti est attendu en juin 2021.

Ce vaste projet est piloté par Demathieu Bard Immobilier (221 M€ de CA en 2019) et dessiné par le cabinet Quadri Fiore Architecture (6,9 M€ de CA en 2019).

À l’issue des travaux, le bâtiment proposera des logements, des commerces et une maison de santé. Cette dernière sera notamment constituée de médecins généralistes, salariés et libéraux. La maison de santé comptera, à minima, un centre d’imagerie médicale, un cabinet d’ophtalmologie, un plateau médical technique connecté et un cabinet de kinésithérapeutes et d’ostéopathes.