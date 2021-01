"La RE 2020 ne doit pas chercher à opposer les matériaux et les techniques", Pierre-Etienne Bindschedler, PDG de Soprema

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Industrie Supprimer Soprema Supprimer RE2020 Supprimer Isolation Supprimer Etanchéité Supprimer France Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Pour le fabricant alsacien de produits d'étanchéité et d'isolation qui arbore fièrement comme logo un mammouth - " un animal, qui n’a pas résisté au changement climatique et nous rappelle que les acquis d’un jour ne sont pas ceux du lendemain et qu’il faut en permanence s’adapter aux circonstances pour assurer son futur", rappelle son PDG - la RE 2020 est un défi essentiel à relever dans un effort collectif.

La mise en place de la RE 2020 suscite bien des remous. Comment vous situez-vous par rapport à la future réglementation environnementale ?

Je suis né et j’ai passé les 30 premières années de ma vie en Suisse. Dans les montagnes, les personnes sont naturellement plus sensibles à l’environnement car c’est leur principale ressource. Je fais partie de ceux qui pensent depuis longtemps qu’il faut faire quelque chose pour l’environnement – même si je ne suis pas sûr d’avoir toujours été un bon exemple - parce qu’il y a urgence et que nous n’avons plus rien à y perdre.

Toute nouvelle réglementation est généralement vue comme une contrainte. Dans certains cas, elles n’apportent strictement rien. Mais pour les réglementations qui concernent ou ont concerné nos métiers comme la RT 2005, la RT 2012 et maintenant la RE2020, je trouve qu’elles vont dans le bon sens.

Il ne faut pas cependant chercher à opposer les matériaux et les techniques. J’ai lu qu’il fallait proscrire ou réduire l’usage de l’acier et du béton au profit d’autres matériaux. Mais je crois que si l’on cherche la réduction du CO2 et des GES, c’est à chaque industriel, groupement d’industriels ou entrepreneur de la construction d’améliorer nettement les choses dans son domaine d'expertise.

Sincèrement, si vous voulez construire un pont, je ne le vois pas en bois. Si vous voulez construire un immeuble – et même si la construction bois a connu des évolutions majeures - je pense qu’on peut se dire que la brique, le béton et l’acier restent encore de bonnes solutions.

J’espère - j’en suis persuadé – que l’ensemble des industriels et des entrepreneurs de la construction ont pris conscience ou vont prendre conscience assez rapidement que nous avons quelque chose à faire là-dedans.

En tant que fabricant de membranes bitumineuses, utilisateur de produits issus de la pétrochimie, cette nouvelle réglementation risque de vous impacter. A quel point ?

Jusqu’au début des années 1990, nous n’avions chez Soprema qu’un seul type de membrane d’étanchéité : la membrane d’étanchéité bitumineuse, produit historique. Aujourd’hui, c'est une solution parmi d'autres. Nous avons une offre très large de produits qui touche à la protection du bâti, que ce soit sur les toitures terrasses, les ponts, les tunnels, les bassins...

Les travaux que nous menons depuis 15 ans portent leurs fruits : ainsi, le projet Mutatio lancé en 2007 (plus de 20 M€ d’investissements) a permis de mettre au point une membrane bitumineuse biosourcée. Mais cette membrane est aujourd’hui 4 à 5 fois plus chère qu’une membrane traditionnelle. La R&D a donc retravaillé brique d’innovation par brique d’innovation pour faire baisser ce prix.

Le bitume est la matière issue du pétrole qui subit le moins de transformations mais il n’a qu’une seule caractéristique : il est hydrophobe. Il ne résiste pas aux UV et n’est pas élastique. Or un bâtiment « bouge ». Il faut donc des polymères pour compléter les caractéristiques naturelles du bitume. Dans le cadre de ce travail de recherche, nous avons mis au point un polymère biosourcé à 75%, (à base de colza principalement). Ces membranes baptisées Mammouth Néo ont une durée de vie pratiquement 2 fois supérieure à celle des membranes composées de polymères synthétiques.

La construction d’un bâtiment émet autant de CO2 que le bâtiment sur toute sa durée de vie. Il est donc important de développer des produits de construction à faible impact environnemental. Notre gamme d’isolation thermique à base d’isolants naturels - fibre de bois, ouate de cellulose ; mais aussi nos isolants techniques à base de polystyrène jusqu’à 100% recyclé ; et enfin nos isolants en polyuréthane fabriqués à partir du recyclage de plastiques à usage unique répondent à ce critère.

[...]