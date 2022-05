La RE 2020 continue à booster les permis de construire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Conjoncture Supprimer France Supprimer Permis de construire Supprimer Mises en chantier Supprimer Valider Valider

143 400 logements ont été autorisés de février à avril, soit le nombre le plus élevé depuis près de 15 ans (de juin à août 2007).

Décidemment, l'entrée en vigueur de la RE 2020 a fait du bien au carnet de commandes des constructeurs de logements.

En effet, mois après mois, le nombre de permis de construire délivrés se rapproche de niveaux jamais vus depuis 15 ans.

Ainsi, de février à avril 2022, les logements autorisés ont connu une hausse de 20,7 % par rapport aux trois mois précédents, qui avaient déjà connu une augmentation de 1,5 %.

143 400 logements ont été autorisés en trois mois, en données CVS-CJO, soit le nombre le plus élevé depuis près de 15 ans (de juin à août 2007).

"Cette forte hausse des autorisations provient du nombre exceptionnel de demandes de permis déposées en décembre 2021, probablement en lien avec l’entrée en vigueur de la réglementation environnementale 2020 au 1ᵉʳ janvier 2022", explique le ministère de la Transition écologique qui rappelle qu'un "phénomène similaire s’était produit en 2013 au moment de l’application de la réglementation thermique 2012".

Objectif 500 000

Conséquence, non seulement le nombre de logements autorisés au cours des trois derniers mois est nettement supérieur (+ 24,4 %) à la moyenne des douze mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020), mais sur un an, de mai 2021 à avril 2022, le symbolique seuil de 500 000 est dépassé : 500 400 logements ont été autorisés à la construction, soit 85 900 de plus qu’au cours des 12 mois précédents (+ 20,7 %), une première depuis près de 10 ans (de septembre 2011 à août 2012).

Mécaniquement, les mises en chantiers de logements progressent (+ 0,7 % par rapport aux 3 derniers mois), après avoir diminué de 2,1 % lors des trois mois précédents, en données CVS-CJO. De février à avril 2022, on estime qu'elles ont été supérieures (+ 3,0 %) à leur moyenne des douze mois précédant le premier confinement.

Sur un an, on estime que 392 600 logements ont été mis en chantier, soit 15 600 de plus (+ 4,1 %) que lors des 12 mois précédents (mai 2020 à avril 2021).