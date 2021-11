La (r)évolution des places de marché : quels effets dans le bâtiment ?

Le modèle des marketplaces n’est pas nouveau. Longtemps incarné par des pure-players et leurs plates-formes horizontales comme Amazon, eBay, Cdiscount ou encore LeBonCoin, il s’est considérablement démocratisé avec l’arrivée des enseignes de distribution et l’essor de plates-formes verticales. Résultat, aujourd’hui, ce circuit connaît une croissance fulgurante, rythmée par les entrées incessantes de nouveaux acteurs. La distribution bâtiment et bricolage n’échappe pas au phénomène. De quoi bouleverser le paysage concurrentiel ?