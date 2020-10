« La qualification RGE a été retirée à une trentaine d’entreprises délinquantes », Alain Maugard, président de Qualibat.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer RGE Supprimer Maprimerenov Supprimer Qualibat Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Logement Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

La publication des nouveaux barèmes de Maprimerenov en début de semaine devrait faire monter en puissance la qualification RGE. Alain Maugard, président de Qualibat, propose de renforcer la chasse aux délinquants tout en faisant confiance aux entreprises de « bonne foi » : même si elles ne sont pas qualifiées RGE, elles pourraient mener des travaux et faire bénéficier leurs clients des avantages de la qualification. Sous certaines conditions… Une position qui devrait satisfaire la Capeb, qui réclame la mise en place du RGE « au coup par coup ».

L’arrêté du 3 juin 2020 permet aux organismes qualificateurs de renforcer les contrôles des entreprises RGE depuis le 1er septembre, notamment « pour faire la chasse aux éco-délinquants ». Combien d’entreprises ont été épinglées ?



Alain Maugard : C’est une action déterminante que nous menons avec une grande fermeté. Nous avons identifié une trentaine d’entreprises « éco-délinquantes ». Il s’agit de sociétés, qui se sont développées avec l’avènement des travaux à 1€, et quasi-exclusivement dans le cadre du dispositif des CEE. En général, elles ne réalisent que les travaux éligibles à ces offres – alors qu’une entreprise traditionnelle du bâtiment ne se concentre pas uniquement sur ce créneau. Par ailleurs, ces sociétés emploient beaucoup plus de commerciaux que d’ouvriers et sous-traitent au maximum les chantiers, sans toujours respecter l’obligation de sous-traiter à une entreprise elle-même RGE.

[...]