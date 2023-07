La prévention des incendies, un défi pour les aménageurs

Entre pompiers et aménageurs, les cloisons doivent sauter. Cette idée progresse dans la loi du 10 juillet 2023, « visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie ». Les maires des communes forestières ont servi d’aiguillon et les élus parlementaires ont contribué à alimenter le rapport sénatorial de 2022 intitulé « Prévenir l’embrasement », première source de la loi. Cette inspiration décentralisatrice converge avec les préconisations remises en juin à Emmanuel Macron par Hubert Falco, ancien président du département du Var, à l’issue de sa « mission d’information sur la sécurité civile et la protection contre les risques majeurs ». Outre le changement climatique, le nouveau cadre législatif et réglementaire tire la conséquence d’une double évolution : la forêt progresse, et la ville aussi. L’efficacité de la prévention repose en partie sur la réinvention de ces interfaces entre ville et campagne, où l’épanouissement des jardins pavillonnaires se heurte aux obligations légales de débroussaillement. En freinant l’étalement urbain, la consolidation juridique du Zan arrive à point nommé, pour compléter la loi de prévention des incendies.