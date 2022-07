La première maison Cradle to Cradle sort de terre à Bordeaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Recyclage Supprimer Certification Supprimer Economie circulaire Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Bordeaux Supprimer Valider Valider

Porté par la société Ariane Constructions, le projet utilise des matériaux recyclables et non-toxiques. Le tout, sans surcoûts notables.

Débuté en mars dernier, le chantier de la première maison « C2C » doit s’achever cet automne. Particularité du projet porté par la société Ariane Constructions (groupe Cina) : il n’utilise que des matériaux certifiés ou en cours de certification « Cradle to Cradle », c’est-à-dire en capacité d’être recyclés avec le même usage. « Le marché de la maison individuelle est historiquement peu porté sur les sujets environnementaux, constate Philippe Petiot, président du directoire du groupe Cina. Avec le projet C2C, nous envoyons un signal au marché : il est possible de construire avec des matériaux plus responsables pour la planète et pour les usagers et ce, sans surcoûts notables. »



Passeport circulaire



Ariane Constructions s’est associé au bureau d’études spécialisé dans l’économie circulaire Upcyclea pour la sélection des produits. Objectif : utiliser un maximum de matériaux disposant d’un « passeport circulaire » selon quatre critères inspirés de la norme Cradle to Cradle : la recyclabilité donc, mais aussi la basse consommation énergétique à la production et à l’usage, le bilan carbone et la non-toxicité.

Obtenir le passeport circulaire implique pour les industriels de passer des audits sur l’ensemble des critères de la norme C2C, audits à renouveler pour garantir le maintien des engagements dans le temps. Parmi les industriels retenus, cinq disposent de la certification C2C sur les gammes mises en œuvre sur le projet : Actis pour les isolants minces (Hybris), Grohe pour les équipements sanitaires, Tarkett pour les sols souples, Siniat pour les plaques de plâtre et Schneider pour les installations électriques.



Confort d’été, gain de 5 à 6°C



Choisi pour l’isolation des parois verticales et des combles, Actis s’est engagé dans la certification C2C spécifiquement pour participer au projet. « La démarche est cohérente avec nos efforts pour inscrire nos produits dans une logique d’économie circulaire : notre nouvelle usine en Ariège va être dotée d’ici la fin d’année d’un centre de recyclage qui permettra de traiter non seulement nos chutes de production, mais aussi les déchets issus des projets neufs et demain des chantiers de déconstruction », indique Gabriele Cinque, responsable communication et marketing digital d’Actis.

Les autres fournisseurs ont été retenus pour la performance technique et énergétique de leurs produits. Citons, pour leur contribution au confort d’été des maisons, les plafonds rafraîchissants Plafino d’Innovert (groupe Atlantic), les blocs béton Airium de Lafarge-Holcim, dotés d’une mousse minérale pour améliorer leur performance énergétique et mis en œuvre à joints minces pour réduire les consommations d’eau, ou encore, une box domotique Somfy avec horloge crépusculaire pour la gestion automatisée des ouvrants. « La combinaison de ces solutions permet de gagner 5 à 6°C de confort d’été par rapport à des techniques courantes de construction », pointe Pierre Philippe, directeur des achats du groupe Cina.



Moins de 3000 euros le mètre carré



Les deux maisons en construction à Bordeaux donnent déjà des idées au groupe Cina. « L’objectif est de proposer une gamme large, de 65 à 140 m², pour rendre accessible à toutes les catégories la possibilité de vivre dans une maison responsable, résume Candice Serre, directrice d’Ariane Constructions. Tout autant que les qualités environnementales du projet C2C, nos clients sont attentifs à ses caractéristiques sanitaires, avec des matériaux peu émissifs en COV. » Les deux premières maisons sont vendues 390 000 euros pour 140 m² de surface de plancher, un prix en ligne avec le marché local et les prestations associées.