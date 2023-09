La première éolienne flottante du projet Provence Grand Large installée en Méditerranée

La première éolienne flottante du projet Provence Grand Large, en Méditerranée, a été installée, à 17 km au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône), a annoncé mardi EDF Renouvelables, porteur de ce programme avec le Canadien Enbridge.

"Après assemblage de la turbine et de son flotteur", l'éolienne a été "remorquée à 17 km des côtes, sur son site d'installation. Elle a ensuite été arrimée à son système d'ancrage qui assure la stabilité du flotteur", a décrit EDF Renouvelables dans un communiqué, affirmant qu'il s'agit d'une "étape majeure pour l'éolien en mer flottant en France".

Cette opération doit être reproduite dans les semaines qui viennent pour installer les deux autres éoliennes de ce parc pilote.

"Les câbles électriques seront ensuite posés pour acheminer l'électricité jusqu'à la station" de Port-Saint-Louis-du-Rhône, précise le communiqué, indiquant que des tests auront ensuite lieu, pour "une mise en service du parc prévue début 2024".

Ces trois éoliennes en mer flottantes, d'une puissance de 8,4 MW chacune, produiront l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 45 000 habitants, selon EDF Renouvelables.

Outre Provence Grand Large, deux autres projets sont attendus en Méditerranée : EolMed au large de Gruissan (Aude) promu par le producteur indépendant Quair avec une participation de 20% de Total ; et celui des Eoliennes flottantes du Golfe du Lion, au large de Leucate (Aude) et de Barcarès (Pyrénées-Orientales), porté par Ocean Winds, coentreprise dédiée à l'éolien en mer détenue par Engie et le groupe portugais EDPR