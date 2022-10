La Poste veut aider les TPE/PME à "baisser les Watts"

Aujourd’hui 80% des TPE-PME ne connaissent pas précisément leur contrat d’abonnement énergétique (1) et 24% déclarent même ne pas savoir comment faire des économies d’énergie (2).

1 Source : Sondage IFOP pour ENI auprès de 800 dirigeants de PME (+10 salariés), 2020 2 Source : Sondage ObSoCO pour Engie auprès de 500 entreprises de moins de 25 salariés, 2019

L’énergie reste néanmoins un sujet de préoccupation majeur pour les TPE-PME, 84% des PME considérant qu’il est important de réduire leur consommation d’énergie et 63% d’entre-elles envisageant la mise en oeuvre d’actions d’économies d’énergie dans les 5 prochaines années (2).

Accompagner des chefs d’entreprise et leurs salariés face aux enjeux de sobriété énergétique, tel est le défi du programme « Baisse les Watts » présenté par le ministère de la Transition énergétique dans le cadre des annonces du Plan gouvernemental de sobriété énergétique.

Lauréate de l’appel à projets lancé dès novembre 2021 par le ministère de la Transition Ecologique et l’Ademe, c'est La Poste qui pilotera, avec sa filiale Economie d’Energie, et ses partenaires Energies Demain, CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) France et CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) France, ce programme qui ambitionne de guider le plus grand nombre de professionnels à horizon 2025 parmi les 700 000 TPE/PME les plus énergivores.



Un dispositif gratuit



Financé par le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) et donc gratuit, aidera les TPE/PME, grâce à une approche adaptée à leurs métiers, dans la maîtrise et la réduction de leur consommation d’énergie (électricité, gaz, fioul,…) en favorisant le développement de leurs compétences et leur autonomie.

Ce programme sera lancé en novembre 2022. Les pré-inscriptions sont dès à présent ouvertes pour les professionnels sur le site internet baisseleswatts.fr.

Les objectifs de ce programme sont notamment :

• de conduire 245 000 TPE/PME à ouvrir un « Carnet de Bord Energie », outil digital permettant d’identifier leur consommation d’énergie et de recevoir des premiers conseils puis d’entamer un parcours d’accompagnement. Ce carnet permet au bénéficiaire de comprendre sa consommation d’énergie, de se situer par rapport aux moyennes des professions similaires et de piloter sa consommation

• d’accompagner 61 000 TPE/PME dans un parcours de sensibilisation-formation adapté aux spécificités de leur métier.

« Avec « Baisse les Watts » nous voulons donner aux artisans et aux chefs d’entreprise les moyens de maitriser leurs consommation et d’engager résolument leur transition énergétique. Fort de ses partenariats et de sa richesse, « Baisse les Watts » peut devenir le programme de référence pour la transition énergétique des TPE/PME », assure Philippe Dorge, directeur général adjoint du groupe La Poste, en charge de la Branche Services-Courrier-Colis.