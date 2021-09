La politique publique de rénovation des bâtiments : entre évolution et révolution

Depuis plus d'une décennie désormais, la rénovation énergétique des bâtiments fait l'objet d'une attention croissante des gouvernements successifs qui ont, chacun à leur tour, légiféré et organisé cette politique publique au fur et à mesure de la montée croissante de la demande sociétale vers des habitats et locaux professionnels plus confortables et sobres en énergie.