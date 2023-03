La Plateforme du Bâtiment ouvre un troisième dépôt à Bordeaux

Dès le 3 avril dans le quartier de Bordeaux-Lac, les professionnels du bâtiment de la région bordelaise pourront se fournir dans le nouveau dépôt de La Plateforme du Bâtiment, doté d’un libre-service de plus de 2 900m2 avec 20 000 produits en stock. C’est le troisième dépôt que l’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France ouvre à Bordeaux, et le 67ème dans toute la France.

De nouveaux services

Ce nouvel espace propose des services exclusifs : un atelier express pour la découpe de bois, de verre et de portes de placard, un espace déchèterie, un service de reproduction de clés, un espace Hilti et Kiloutou avec des conseillers. Cela s’ajoute aux services déjà existant proposés par l’enseigne tel que le paiement à distance et le contact avec un conseiller par SMS - avec la promesse d'une réponse en moins de 3 minutes. Pour les artisans qui préfèrent le digital, il est aussi possible de retirer des commandes réalisées sur le site web via un service Drive.

Accessibilité

Côté pratique, ce dépôt dispose d’une soixantaine de places de parking aux abords de l’espace Libre-Service et 2 bornes de recharge électrique (soit 4 prises de chargement). Situé au 28 rue René Magné (sorties 4 ou 4c depuis la rocade), le dépôt sera ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30, et le samedi matin (7h-12h30).