Plessis-Bouchard : la pose de la première pierre du futur collège a eu lieu le 21 mai 2021

Les travaux de construction du nouveau collège du Plessis-Bouchard ont été lancés le vendredi 21 mai 2021.

Marie-Christine Cavecchi, présidente du Département du Val-d’Oise, a posé la première pierre du futur collège du Plessis-Bouchard le 21 mai 2021. Elle était accompagnée de Virginie Tinland, vice-présidente du Département déléguée à l’Éducation, et de Gérard Lambert-Motte, maire du Plessis-Bouchard (Val-d’Oise). « C’est un projet cohérent avec la vision que nous avons de l’éducation de nos enfants, et de la place que nous souhaitons lui accorder au cœur de notre société », a-t-elle déclaré lors de la cérémonie.

L’établissement ouvrira d’ici la rentrée de septembre 2022 et pourra accueillir 600 élèves. Il disposera de locaux d’enseignement, d’un service de demi-pension d’une capacité de 400 élèves, d’une cour de récréation, d’un local à vélos de 80 m² et de logements de fonction. Un gymnase y sera rattaché.

Le Département du Val-d’Oise a investi un peu plus de 18 M€ dans le projet. Sa réalisation s’inscrit dans le cadre d’un programme d’investissement de 100 M€ consacré à la construction de six nouveaux établissements dans le territoire. Ces derniers seront installés à Cergy, Persan, Osny, Villiers-le-Bel et Argenteuil.