La piscine du Clermontois à Fitz-James sera remise à neuf en juin prochain

Le centre aquatique du Clermontois à Fitz-James se prépare pour une remise en beauté afin de proposer un meilleur accueil au public.

À partir du 1er mars 2022, la piscine du Clermontois à Fitz-James (Oise) sera en chantier, et ce, jusqu’à la fin du mois de juin. Des travaux de réhabilitation sont prévus au sein de ce centre aquatique ouvert en 2009. Ils porteront, entre autres, sur la réfection du hall d’accueil. Cet espace sera réaménagé pour permettre aux personnes à mobilité réduite de franchir facilement les portiques d’accès aux vestiaires. La rénovation de la zone de déchaussage est également prévue.

Du côté des trois bassins, les joints défectueux seront remplacés. Sur les baies vitrées, des protections solaires vont être mises en place afin d’améliorer le confort du personnel d’accueil. Le projet prévoit également quelques réajustements de l’espace dédié à la forme et au bien-être. Le chantier finira ainsi par la rénovation du sauna et du hammam, et par la réfection du système de traitement de l’air et de la vidéoprotection.

Cette opération sera financée par les services de la Communauté de communes du Clermontois, par l’État, par la région Hauts-de-France et par le département de l’Oise. Précisons que ces travaux ont pour but d’optimiser l’accueil du public et d’améliorer le cadre de vie des employés. Tout au long du chantier, le site restera fermé au public.