La pergola, bien plus qu'une protection solaire

En version adossée sur la terrasse ou en structure autoportante dans le jardin, la pergola ne connaît pas la crise. Sur ce secteur très concurrentiel, les fabricants font évoluer leur offre en permanence, en apportant toujours plus de modularité et de confort.

Solution hybride

Cette année, le pergostore (lire p. 39), mi-pergola mi-store-banne, est une alternative accessible à la pergola. Le principe : reposant sur deux pieds, il offre une protection solaire tout en résistant aux assauts du vent. La toile enroulable (Zip) laisse entrer la lumière et les apports solaires en hiver.

Le choix du toit

La pergola existe avec des lames en aluminium orientables pour la gestion climatique, rétractable, ou à toile enroulable. Après une course aux options pour augmenter son confort, la toiture devient ultramodulable. Ses remplissages peuvent aussi se constituer de polycarbonate, de panneaux sandwichs, de panneaux photovoltaïques et même de vitrages avec la possibilité de les mixer.

La certification

Seules sept pergolas à ossature aluminium sont homologuées par le CSTB, qui garantit : la conception de nœuds caractéristiques, la liaison des éléments, les performances de résistance au vent, d'étanchéité à l'eau, de résistance mécanique des éléments de la toiture et la liaison au sol.

Périphériques

Les consommateurs souhaitent profiter de leur extérieur le plus longtemps possible dans l'année. Résultat, la pergola déploie une large palette de fermetures : store ou zip bloquant les regards indiscrets, volets coulissants protégeant de la pluie et du vent, parois fixes aux motifs découpés au laser… La tendance 2022 est aux coulissants en verre, pour clore l'espace, sans boucher la vue.

Intelligente

Bioclimatique ou classique, la pergola automatisée - avec capteurs et moteur - apporte un réel bénéfice. Connectée aux autres organes de la maison, cette protection solaire multiplie les fonctionnalités, avec pilotage par commande intelligente, sur smartphone ou via assistant vocal.

Wallis & Outdoor by Dank architectes, de Profils Systèmes : Une bioclimatique griffée Homologuée par le CSTB, cette pergola signe la haute couture du bioclimatique. Dans cette version design, la toiture se décline en six modèles. Sa structure autorise toutes les configurations : fixation murale, d'angle, autoportante jusqu'à neuf poteaux, entre murs ou à poteaux déportés. Motorisée, elle peut également embarquer la gestion climatique, diverses fermetures périphériques, l'éclairage, le chauffage, la brumisation, etc. - © Close Lightbox

Lacharme, de Coublanc : Le pergostore contre vents et budget Star de l'après-confinement, cette pergola toile a vite rencontré ses adeptes chez les particuliers comme chez les fabricants. Et pour cause : avec pour principe un store adossé à la façade posé sur deux pieds pour mieux résister aux vents, elle propose l'ombre à la carte sur la terrasse et à prix plus doux. Cette version à toile enroulable offre donc l'efficacité de la protection solaire et repousse les limites d'utilisation liées au vent, tout en s'affranchissant, qui plus est, des contraintes dimensionnelles d'un store. - © Close Lightbox

Éloïse, de Éléance : Un abri, deux possibilités Avec la même structure que celle développée pour les pergolas bioclimatiques de ce fabricant, cette solution crée une protection de plein air avec deux possibilités de toiture pleine. Inclinée pour gérer les eaux pluviales - avec descente intégrée dans l'un des poteaux -, elle se remplit d'un panneau sandwich alu et polystyrène extrudé avec pente intégrée. En version toit plat de 52 mm de même composition, cet abri déborde sur les côtés : pour le design, pour la protection contre les intempéries, et pour l'optimisation de l'ombre projetée sur la surface occupée. - © Close Lightbox