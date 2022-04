La peinture Theotherm refroidit les bardages métalliques

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Théodore Bâtiment Supprimer Valider Valider

Théodore lance une nouvelle version de Theotherm, pour les bardages et couvertures métalliques. Ambition : réduire la température intérieure, et donc la consommation énergétique.

Et si les peintres s'attaquaient aux bardages et couvertures métalliques ? C'est le marché que leur ouvre Théodore, avec sa peinture Theotherm spéciale pour cette application, qui concerne de nombreux locaux commerciaux. Objectif : repousser le rayonnement solaire en été. Entre une peinture traditionnelle et la solution Theotherm, la température intérieure est ainsi abaissée de plusieurs degrés, jusqu'à 10 selon les modélisations présentées par le fabricant.

Ce revêtement anti-corrosion et anti-condensation est proposé en finition velours, dans les nuanciers RAL et Façades Colorimix.