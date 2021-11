La Nuit by Inoha: entre code de bonne conduite et trophées

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer France Supprimer Leroy Merlin Supprimer PPG Supprimer RECTICEL INSULATION Supprimer Valider Valider

La 6e La Nuit by Inoha qui s’est déroulée le 25 novembre 2021 à Paris, a été l’occasion pour l’association des industriels du bricolage d’annoncer la signature prochaine de la nouvelle version du code de bonne conduite et de récompenser quatre entreprises pour leur démarche. Retour.

La 6e édition de La Nuit by Inoha, préparée par l’association des Industriels du nouvel habitat (Inoha) et qui s’est tenue le 25 novembre 2021 au Musée des arts forains, a réuni une fois encore de nombreux fabricants et distributeurs. Plus de 300 d’après les organisateurs. Jean-Luc Guéry, président d’Inoha, a profité de ce moment très convivial pour annoncer dans un discours la « signature pour très bientôt » de la nouvelle version du code de bonne conduite des pratiques commerciales entre la Fédération des magasins de bricolage (FMB) et son association. Tout en précisant que « le code sera effectif dès janvier 2022. »

Fin du cycle de défiance

Créé en 1993 et corrigé en 2004, ce socle qui régit les relations commerciales au sein de la filière avait été mis à mal avec notamment la décision « unilatérale » de Leroy Merlin d’y déroger en 2019 sur certains contrats de référencement, poussant le dirigeant d’Inoha de l’époque, Jean-Eric Riche, à un coup de gueule rester célèbre contre le comportement de « certains grands groupes » de distribution et à réclamer « des Etats généraux du bricolage » en 2020.

Trois trophées et un coup de cœur

Cette 6e édition a également été l'occasion pour Inoha de récompenser quatre entreprises pour leur savoir-faire et compétences. Ainsi, Recticel Insulation a reçu le Trophée de l’innovation pour son produit Simfocor ; Brunel Chimie Dérivés, le Trophée communication pour la campagne menée autour de sa marque Starwax ; PPG, le Trophée RSE pour les initiatives prises par sa marque Ripolin. A noter qu’un Coup de cœur du Jury a également été décerné à l’entreprise Swap-Europe du Groupe Builder pour son service de reconditionnement.