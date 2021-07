La musique fusionne avec l’architecture à Ronchamp

Rêve de Le Corbusier lorsqu’il a construit la chapelle de Ronchamp entre 1953 et 1955, l’idée d’en faire un lieu vivant et habité se déclinera du 2 au 9 août au festival Musique aux quatre horizons (M4H). Sur le thème de la mesure et avec les femmes aux premiers rôles, l’édition 2021 marquera le 10ème anniversaire des deux bâtiments qui ont ancré cette vision dans la réalité : le monastère et la porterie de Notre-Dame du Haut, livrés en 2011 par Renzo Piano et Michel Corajoud.