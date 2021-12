La municipalité des Mureaux va bientôt lancer les travaux de réhabilitation de son centre-ville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

D’ici quelques années, les habitations anciennes du centre-ville des Mureaux seront remises à neuf.

Afin de rendre son centre-ville plus attractif, la municipalité des Mureaux (Yvelines) a décidé de mener divers travaux de rénovation. Elle prévoit de réhabiliter les anciennes habitations de plus de 15 ans dans cette zone. Le chantier, inscrit dans le cadre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU), devrait débuter en janvier prochain. Il vise à faire disparaître les habitations vétustes et à accompagner les propriétaires dans la rénovation des immeubles dégradés du centre-ville.

Les travaux permettront d’améliorer le confort et les performances énergétiques des logements. En outre, le projet inclut l’aménagement de nouveaux logements, la redynamisation et la création de commerces dans le centre-ville.

Le chantier s’étalera jusqu’en décembre 2026, et sera financé par divers partenaires. La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise y investira 300 k€. L’Agence nationale de l’habitat apportera également sa contribution à hauteur de 1,9 M€. Quant à la Ville, elle prévoit de mobiliser 300 k€ pour soutenir le projet.