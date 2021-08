La multinationale Nice s’associe au groupe eAmbiente pour son plan de transition durable

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Environnement Supprimer Domotique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Nice, société italienne spécialisée dans la domotique et la sécurité domestique a annoncé mettre en place un plan de transition durable fondé sur l’innovation

Nice a l’intention de faire de la durabilité une variable fondamentale de sa stratégie d’entreprise. La multinationale italienne spécialisée dans la domotique a annoncé sa collaboration avec la société de conseil eAmbiente, spécialisée dans les solutions techniques et la gestion durable, que ce soit sur le plan environnemental, social ou financier.

En 2021, eAmbiente aura en charge de mesurer l’empreinte carbone de l’entreprise, de ses produits et leurs répercussions sur la santé, l’eau, l’atmosphère ou les sols. En découlera un rapport de durabilité énonçant les impacts environnementaux de la multinationale, et permettant de constituer une ligne directrice à sa stratégie durable.

Cette dernière sera soutenue par la création d’un comité de durabilité, épaulé par une équipe internationale et interdisciplinaire qui définira les objectifs environnementaux, financiers et sociaux.

Le durable par l’innovation

"Il s’agit d’une transformation fondamentale qui touchera le groupe au niveau international, chaque usine sera impliquée. C’est un défi ambitieux et qui, nous l’espérons, inspirera d’autres personnes à faire de même” a déclaré le P-dg de Nice, Roberto Griffa.

La multinationale italienne compte faire de l’innovation, qui est au cœur de sa production technologique, un levier pour atteindre ses objectifs. Ces derniers sont clairs : réduire significativement, voire annuler les émissions de CO2. Le but pour l’entreprise est de se conformer aux normes climatiques fixées par l’Accord de Paris.