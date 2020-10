La mousse minérale Airium, une solution pour isoler les combles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Artisan isolation Supprimer Isolation Supprimer Isolation thermique Supprimer Lafarge Holcim Supprimer PRB Supprimer France Supprimer Valider Valider

LafargeHolcim lance, en collaboration avec la société PRB, une nouvelle application pour sa mousse minérale Airium : l’isolation des combles perdus.

Depuis sa commercialisation en 2017, la mousse de ciment Airium est mise en œuvre dans les blocs béton des industriels du GIE France Blocs (Alkern, Fabemi et Seac), leur conférant une isolation performante. Désormais, elle est applicable en combles perdus.

Les équipes de R&D LafargeHolcim ont mis au point une mousse dédiée à cette application : à faible densité (50 kg/m3) et faible conductivité thermique (lambda de 0,037 W/m.K), elle offre une haute performance thermique en hiver et un confort d’été face aux pics de chaleur, grâce à un temps de déphasage supérieur à 9 heures.



Des avantages pour les combles



Sa texture fluide assure un remplissage dans tous les recoins pour supprimer les ponts thermiques. Sa durée de vie, comparable à celle du béton, atteint plus de 50 ans sans effet de tassement. Autres avantages pour les combles, elle résiste au feu, aux rongeurs mais également au vent, grâce à sa rigidité une fois sèche. Enfin, fabriquée et pompée sur place, elle ne dégage aucun COV, est entièrement recyclable et présente un bilan carbone réduit, de 26 kg CO2/m3, soit 4,6kg eq CO2/m² pour R=7.

Cette solution PRB+Airium cible le marché de la rénovation sur tous types de planchers (béton, bois, tomettes, briques plâtrières et lattis…) hors plaques de plâtre. Elle est éligible aux combles à 1 euro dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE).



Un partenariat Airium et PRB



Pour cette nouvelle application en combles, LafargeHolcim s’appuie sur son réseau d’applicateurs formés, agréés et suivis par Airium et PRB. Ce partenariat devrait accélérer le déploiement de la solution, tout en ciblant un réseau d’applicateurs premium, parmi les entreprises d’isolation de combles (souffleurs), le réseau de chapistes LafargeHolcim et le réseau de façadiers de PRB.