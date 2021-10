La Motte-Servolex : édition 2021 du chantier international de jeunes bénévoles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Encadrement de chantier Supprimer Valider Valider

L’aménagement d’un jardin intergénérationnel et des travaux de peinture ont été programmés.

La commune de La Motte-Servolex (Savoie) accueille chaque année le chantier international de jeunes bénévoles. Organisé par l’association Concordia, celui-ci réunit un groupe de 10 à 20 personnes venues des quatre coins du monde autour d’un projet d’intérêt général en milieu rural ou urbain. De la protection des animaux et de l’environnement à l’organisation d’événements culturels, en passant par des chantiers de rénovation, de restauration ou de construction, les thématiques sont très variées.

Cette année, le chantier s’est focalisé sur l’aménagement d’un jardin intergénérationnel en centre-ville, ainsi que sur des travaux de peinture au niveau de l’ancienne mairie et du stade municipal. Ces opérations ont été effectuées du 6 au 20 août dernier par une équipe de 10 jeunes. Elles ont été dirigées et encadrées par un agent municipal.

Notons que Concordia est une association à but non lucratif, fondée en 1950 à la suite de la Seconde Guerre mondiale. L’initiative est née de la volonté de jeunes Anglaises, Françaises et Allemandes de revaloriser la tolérance et la paix par le biais des chantiers internationaux dans le cadre du volontariat.