La modernisation du barrage du lac d’Aubusson d’Auvergne se terminera vers la fin de l’année 2021

Le barrage modernisé du lac d’Aubusson d’Auvergne devrait entrer en fonction en 2022.

La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne (Puy-de-Dôme) a lancé la rénovation du barrage d’Aubusson d’Auvergne en 2019. Les travaux engagés initialement ont porté sur la stabilisation du talus. Cette opération était nécessaire pour la création d’une nouvelle passe à poissons et d’un second déversoir de crues parallèlement au premier. Les travaux incluent aussi la construction d’un bâtiment pour abriter le système de turbinage. Ce dernier assurera notamment la production hydroélectrique.

Le barrage du lac d’Aubusson d’Auvergne, version moderne, devrait être fonctionnel à partir de l’année prochaine. Pour la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, le gestionnaire de l’infrastructure, la réalisation du chantier vise à augmenter la capacité d’évacuation du lac, à assurer la continuité écologique au moyen de la nouvelle passe à poissons et à produire de l’électricité verte. Ce dernier point permettra en même temps d’améliorer la qualité de l’eau grâce au mélange des eaux en surface et en profondeur.

La collectivité a investi 1,6 M€ dans le projet, son objectif étant de conserver le débit naturel de la rivière et d’optimiser la ressource en eau.