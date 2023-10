La mise en boîte Nicolas Bagel

Dix ans après son père, Nicolas Bagel, 52 ans, a été élu à la tête de la Capeb Puy-de-Dôme en juillet. Celui qui « a toujours baigné dans le milieu artisanal et syndical » a intégré l'entreprise paternelle en 1990, après un CAP et un BEP plâtrerie-peinture, avant de la reprendre en 2009. Président de l'U2P du département depuis 2021, Nicolas Bagel revendique un millier d'adhérents à la Capeb 63 et un taux de syndicalisation de 15 %. Son credo : « Quand on se connaît mieux, on se comprend mieux. »