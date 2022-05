La mise au gabarit européen de l'Oise entre Compiègne et Creil déclarée d'utilité publique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Travaux publics Supprimer Travaux fluviaux Supprimer Oise Supprimer DUP Supprimer VNF Supprimer Valider Valider

Le projet MAGEO (42 km depuis le pont SNCF de Compiègne jusqu’à l’écluse de Creil) a pour objectif d’aménager la rivière Oise pour pour permettre le passage de bateaux au gabarit européen Vb (4 400 tonnes, 180 mètres de long et 11,40 mètres de large). Le coût du projet est évalué à 341,8 millions d’euros TTC.

Situé au débouché sud du futur canal Seine-Nord Europe, le projet MAGEO (mise au gabarit européen de l'Oise) a été déclaré d’utilité publique par la Préfecture de l’Oise le 22 avril 2022.

Une étape cruciale pour ce projet d’aménagement de la rivière Oise sur 42 kilomètres - depuis le pont SNCF de Compiègne jusqu’à l’écluse de Creil en traversant 22 communes* dans le département de l’Oise - pour permettre le passage de bateaux au gabarit européen Vb (4 400 tonnes, 180 mètres de long et 11,40 mètres de large) transportant jusqu’à 4 400 tonnes de marchandises.

La DUP vise en effet à permettre la maitrise foncière nécessaire à la réalisation, le moment venu, du projet. Maître d'ouvrage de MAGEO, VNF va continuer à affiner le projet et à préciser les travaux et les aménagements à réaliser en concertation étroite avec le territoire et ses acteurs.

Présentation du projet MAGEO (mise au gabarit européen de l’Oise entre Compiègne et Creil) from Voies Navigables de France (VNF) on Vimeo.

Le projet, dont le coût (travaux, études, acquisitions foncières) est évalué à 341,8 millions d’euros TTC prévoit notamment :

• D’approfondir le chenal de navigation à 4 mètres (contre 3 mètres aujourd’hui) ;

• De modifier le tracé du cours d’eau actuel dans certains secteurs afin d’aménager un chenal de navigation compatible avec la catégorie de bateau attendue en rescindant certaines berges ;

• De protéger les ouvrages d’art existants sur le tracé et nécessitant de l’être ;

• De réaliser un site de compensation des crues de l’Oise à Verneuil-en-Halatte ;

• De mettre en place des aménagements facilitant la navigation fluviale

La prochaine étape majeure sera l’obtention de l’autorisation environnementale prévue en 2023 qui fera l’objet d’une nouvelle enquête publique. En cohérence avec le calendrier de réalisation du canal Seine-Nord Europe, VNF prévoit d’engager les travaux MAGEO à partir de 2024 pour une durée de 4 ans.

*Armancourt, Beaurepaire, Brenouille, Compiègne, Creil, Houdancourt, Jaux, La Croix-Saint-Ouen, Le Meux, Longueil-Sainte-Marie, Margny-lès-Compiègne, Montataire, Nogent-sur-Oise, Pontpoint, Pont-Sainte-Maxence, Rhuis, Rieux, Rivecourt, Venette, Verberie, Verneuil-en-Halatte, Villers-Saint-Paul.