La Miroiterie Charles Costa s’allie à Batibig

Dans son atelier de 1 500 m², dans le XXe arrondissement de Paris, la Miroiterie Charles Costa fabrique depuis 1920 sur-mesure et installe des vitrages, miroirs et menuiseries dans toute l’Île-de-France. Aluminier agréé Technal depuis 1996, l’entreprise est dirigée de père en fils par la famille Costa depuis quatre générations. Face aux évolutions du marché, notamment avec le déploiement des appels d’offres en macro-lots et l’accélération de la rénovation énergétique dans le logement collectif, son président Alexandre Costa – en place depuis 1999, il conservera ses fonctions – souhaitait impulser une nouvelle dynamique à la PME centenaire. L’alliance capitalistique signée fin décembre 2022 avec le groupement d’entreprises Batibig, illustre cette ambition.

L'union fait la force

Le collectif Batibig regroupe aujourd’hui plus de 40 entreprises indépendantes, spécialisées dans différents métiers du second œuvre, tels que la plomberie, le chauffage, la climatisation, la couverture, l’étanchéité, les travaux à la corde, la fumisterie, le ravalement, l’électricité et l’interphonie/le contrôle d’accès.

Le partenariat avec Charles Costa s’articule autour de deux offres : la rénovation par la mise en œuvre de produits verriers, de menuiseries aluminium, pvc, bois et acier, et de contrôles d’accès aux portes d’immeubles ; le dépannage et la maintenance de ces mêmes produits. Il s’inscrit dans une stratégie globale qui vise à proposer un service complet sous forme de bouquets de travaux, tous corps d’état confondus.

La complémentarité comme atout

«Par ses métiers complémentaires, Batibig nous permet aujourd’hui de répondre aux appels d’offres au même titre qu’une entreprise générale par exemple » explique Alexandre Costa.

© Miroiterie Charles Costa Alexandre Costa représente la quatrième génération à la tête de l'entreprise familiale.

« Nous nous appuyons sur la synergie d’un groupe tout en conservant notre autonomie de PME. Avec cette alliance capitalistique, nous préparons l’avenir de Charles Costa et assurons sa pérennité, tout comme nous avons pu le faire lorsque nous avons rejoint le Réseau des Aluminiers Agréés Technal en 1996 ! C’est une relation gagnant/gagnant, durable et efficace que nous mettons aujourd’hui en place. Pour l’avenir, je n’exclus pas d’ailleurs d’appliquer la même stratégie d’association pour d’autres entités du groupe Costa comme Glass Lab Paris, société, désormais autonome, qui transforme et vend des produits verriers sur la région parisienne. »

La Miroiterie Charles Costa emploie une quarantaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 7 millions d’euros en 2022. Elle est l’un des leaders dans son secteur sur le marché des copropriétés parisiennes.