La métropole Nice Côte d’Azur se lance dans la sécurisation des tunnels routiers

La métropole niçoise prend en charge la mise en conformité des équipements de sécurité des tunnels routiers.

Les travaux d’aménagement de sécurité des tunnels sont lancés au sein de la métropole Nice Côte d’Azur, dans le département des Alpes-Maritimes. Ils se déroulent dans les tunnels Liautaud, Malraux et Cap-Estel. Le groupement piloté par NGE a pris en charge la mise en sécurité du tunnel routier André-Liautaud. Il garantira la création et l’aménagement de dix issues de secours. Viennent s’ajouter à cela le renforcement de la résistance de l’ouvrage contre l’incendie et le renouvellement complet des équipements, comme l’éclairage, le réseau électrique, le réseau incendie et la ventilation.

En moyenne, 35 000 véhicules passent chaque jour par ce tunnel à tube unidirectionnel de 2,7 km. De ce fait, les travaux sur l’ensemble des infrastructures doivent être réalisés uniquement la nuit. La mise aux normes de sécurité du tunnel Liautaud sera terminée mi-2022.

La métropole a également attribué deux missions de maîtrise d’œuvre pour la sécurisation de deux autres ouvrages : le tunnel Malraux, à Nice, et le tunnel de Cap-Estel, à Èze (Alpes-Maritimes). Ingerop et BG Ingénieurs Conseils s’occuperont de ces marchés. Les travaux du tunnel Malraux sont programmés pour 2023-2025, et ceux du tunnel de Cap-Estel pour 2025-2027.