La métropole Nice-Côte d’Azur pose les premiers jalons de son contrat de relance et de transition écologique

Ce jeudi 15 avril à Paris, le Premier ministre Jean Castex et le président de la métropole Nice-Côte d’Azur Christian Estrosi ont signé le protocole d’intention du contrat de relance et de transition écologique (CRTE). Il acte l’engagement de l’Etat à cofinancer à hauteur de 50 % la réalisation d’une quarantaine des projets « prêts à démarrer » en 2021 et 2022. Sur le mandat, la métropole a prévu d’investir 2,5 milliards d’euros.