« La mesure de notre impact sur la biodiversité est une évolution nécessaire », Patrizia Gatti-Gregori et Carla Pfaff, Bouygues Construction

De retour de la COP 15 sur la diversité biologique qui s'est achevée le 19 décembre dernier à Montréal, Patrizia Gatti-Gregori, directrice environnement et décarbonation, ainsi que Carla Pfaff, directrice de projet biodiversité, économie circulaire et raréfaction des ressources au sein du groupe Bouygues Construction, partagent leur expérience et leur analyse.